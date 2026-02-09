Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

В зоопарке думают, как назвать пятнистых гиен: от пермяков ждут варианты имен

В Пермском зоопарке показали новых обитателей — две пары пятнистых гиен. Эти самцы и самки никогда не жили вместе: первое время у них будет проходить процесс построения иерархии.

Пермский зоопарк/Telegram

«Эти животные очень умные и сообразительные — русский язык освоили быстро», — рассказали в зоопарке и пояснили, что гиены приехали в Пермь из Африки. Теперь для новых обитателей зоопарка начали выбирать новые имена, которые должны отражать индивидуальность этих животных. 

Также коллекция пермского зоопарка пополнилась молуккскими какаду, большеухими лисицами, гиббонами и лошадьми породы Тинкер.

