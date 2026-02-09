Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

За восемь дней февраля в Перми выпало больше месячной нормы осадков

В Перми зафиксировали новый максимум высоты снежного покрова. Она достигла 90 см. По данным ГИС-центра ПГНИУ, это всего на 3 см ниже максимума XXI века, который был установлен в марте 2017 года.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

С начала февраля в Перми выпало 38 мм осадков — 115% от месячной нормы. Вместо ожидаемых 5 мм во время очередного снегопада было 12 мм.

Метеорологи не исключают, что в скором времени могут быть побиты новые рекорды по высоте снежного покрова в Перми. Есть вероятность, что снегопады вернутся в ближайшие выходные.

