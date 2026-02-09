За восемь дней февраля в Перми выпало больше месячной нормы осадков

С начала февраля в Перми выпало 38 мм осадков — 115% от месячной нормы. Вместо ожидаемых 5 мм во время очередного снегопада было 12 мм.

Метеорологи не исключают, что в скором времени могут быть побиты новые рекорды по высоте снежного покрова в Перми. Есть вероятность, что снегопады вернутся в ближайшие выходные.