Метеорологи рассказали, когда в Пермском крае возобновятся снегопады

Начало недели будет холодным и с небольшим снегопадом 9 февраля. Затем осадки прекратятся. По данным Пермского ЦГМС, температура воздуха окажется на 2-8°С ниже климатической нормы. В ночные и утренние часы отметятся морозы от -30°С и ниже.

С 12 февраля потеплеет: температурный фон приблизится к климатической норме, начнутся умеренные и сильные снегопады. С 14 февраля в Пермском крае ожидается волна тепла. А уже со следующей недели, с 17-18 февраля возможна оттепель.