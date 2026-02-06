Метеорологи рассказали, что в выходные в Пермский край вернутся снегопады

Характер погоды в субботу, 7 февраля, не будет отличаться от пятницы: небольшой и умеренный снег на севере и в центральной части Пермского края, а на юге без существенных осадков. Температура воздуха в пределах -17...-12°С ночью, на юго-востоке до -22°С. Днем около -12°С.

В воскресенье, 8 февраля, на Урал будет вытягиваться ложбина юго-западного циклона, которая принесет умеренные и сильные снегопады на юг Пермского края. На севере в это время выпадет небольшой снег ночью, днем без существенных осадков. Температура воздуха в ночное время в пределах -13...-8°С, на северо-западе -20...-15°С. Днем ожидается от -11°С до -6°С, на крайнем севере до -16°С. В Перми выпадает умеренный снег.

С 9 по 12 февраля в Пермском крае ожидаются небольшие осадки и холодная погода.