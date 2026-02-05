В парке Горького снесли главную сцену

В парке Горького демонтировали главную сцену. Строение, на котором проходило множество культурных событий, находилось на площади, недалеко от ротонды.
Судьба сцены была решена в 2025 году, сообщает издание «Текст». Тогда арендатор парка Горького, ООО «Центральный парк развлечений им. М. Горького», проиграл суд с администрацией Перми. В департаменте земельных отношений считают, что сцена — самовольная постройка.
Отметим, что осенью 2025 года в парке Горького демонтировали красочные домики-павильоны.
