Коммунальщики напомнили, кому в Пермском крае удвоили плату за холодную воду

Плата за холодную воду будет удвоена: если у абонента не установлен счетчик на холодную воду, для начислений коммунальщики применят повышающий коэффициент 3 вместо прежнего 1,5.

Также увеличение платы за холодную воду коснется тех, у кого сломан счетчик или срок его проверки истек (обычно это 4-6 лет). В эту же категорию попадают владельцы проверенных приборов учета вода, но отправившие документы в свою управляющую компанию или «Новогор».

