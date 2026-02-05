Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Коммунальщики напомнили, кому в Пермском крае удвоили плату за холодную воду

В Пермском крае в 2026 году изменился порядок начислений за холодную воду. В «Новогор-Прикамье» напомнили, что это касается тех, у кого нет счетчиков.

Плата за холодную воду будет удвоена: если у абонента не установлен счетчик на холодную воду, для начислений коммунальщики применят повышающий коэффициент 3 вместо прежнего 1,5.

Также увеличение платы за холодную воду коснется тех, у кого сломан счетчик или срок его проверки истек (обычно это 4-6 лет). В эту же категорию попадают владельцы проверенных приборов учета вода, но отправившие документы в свою управляющую компанию или «Новогор».

Информационный обзор редакции.

