Стало известно, почему январские квитанции за отопление и горячую воду были высокими

Недавно пермяки, получившие квитанции за январь 2026 года, стали возмущаться в социальных сетях на большие суммы за отопление и горячую воду. Так, за «однушку» просили около 3,5 тыс. рублей, хотя еще в декабре тот же платеж был на тысячу рублей меньше.

Freepik

Выяснилось, что суммы в квитанциях за январь всегда выше — это традиционное явление, которое связано с сезонностью. Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на представителя ПАО «Т Плюс» в Перми Михаила Топильского, одна из главных причин роста — теплопотребление, которое зимой намного больше.

К тому же повлияли дополнительные факторы: изменение налогового законодательства, в частности, рост НДС до 22%, продолжительность расчетного периода и аномально холодная погода. По словам специалиста, похолодание на один градус увеличивает потребление тепла примерно на 4,5%.

