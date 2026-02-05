Стало известно, почему январские квитанции за отопление и горячую воду были высокими

Выяснилось, что суммы в квитанциях за январь всегда выше — это традиционное явление, которое связано с сезонностью. Как сообщает «КП-Пермь» со ссылкой на представителя ПАО «Т Плюс» в Перми Михаила Топильского, одна из главных причин роста — теплопотребление, которое зимой намного больше.

К тому же повлияли дополнительные факторы: изменение налогового законодательства, в частности, рост НДС до 22%, продолжительность расчетного периода и аномально холодная погода. По словам специалиста, похолодание на один градус увеличивает потребление тепла примерно на 4,5%.

Информационный обзор редакции.