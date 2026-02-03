В Перми может быть побит рекорд XXI века по высоте снежного покрова

По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, растет вероятность новых снегопадов в конце недели, поэтому возможно рекорд высоты снежного покрова в Перми в XXI веке будет перекрыт. Он был установлен в марте 2017 года и зафиксирован на отметке в 93 см.

Сильный снегопад, который продлится до среды, охватит большую часть территории края, кроме западных районов. Самым обильным он будет на востоке.