В Перми может быть побит рекорд XXI века по высоте снежного покрова

В Перми продолжится прирост снежного покрова благодаря снегопаду, который продлится до утра среды, 4 февраля. Он принесет четверть месячной нормы осадков февраля, в городе может выпасть 7-9 мм.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

По оценкам ГИС-центра ПГНИУ, растет вероятность новых снегопадов в конце недели, поэтому возможно рекорд высоты снежного покрова в Перми в XXI веке будет перекрыт. Он был установлен в марте 2017 года и зафиксирован на отметке в 93 см.

Сильный снегопад, который продлится до среды, охватит большую часть территории края, кроме западных районов. Самым обильным он будет на востоке.

