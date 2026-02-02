Пермь ждет очередной снегопад, который может принести до четверти месячной нормы осадков

В понедельник, 2 февраля, будет разрушаться температурная инверсия, ожидается потепление до -4…-7°С — на юге края оно произойдет днем, а в Перми утром во вторник. В понедельник вечером в Перми до -10°С, по северу края до -15°С, на востоке до -20°С.

С утра во вторник, 3 февраля, на западе начнет холодать до -13…-18°С. В середине дня в южных районах, а чуть позже и в центральных, в том числе в Перми, начнется очередной снегопад. Он продлится до утра среды, за это время может выпасть до 25% от месячной нормы осадков для февраля. Температура воздуха в пределах -8...-10°С.

Утром в среду, 4 февраля, осадки прекратятся, ожидается вторжение холода: температура резко понизится на 8-10°С. После этого похолодание будет более плавным, к вечеру по всему Пермскому краю столбик термометра опустится до -20°С и ниже, по юго-западу до -25°С. Из-за ветра ощущаемая температура будет ниже фактической.

Пик похолодания на юге (до -30°С) и в Перми (до -25°С) придется на четверг, 5 февраля. На севере теплее: около -20°С, а днем может быть -12…-14°С и небольшой снег. В пятницу и субботу ночью могут сохраняться двадцатиградусные морозы и прояснения. Дневная температура воздуха 6 февраля будет по краю в пределах -11…-16°С. А в воскресенье есть вероятность выхода очередного юго-западного циклона с Черного моря на Черноземье, Поволжье и Средний Урал с обильным снегопадом.