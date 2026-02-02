Метеорологи рассказали, что февраль 2026 года может быть аномально холодным

Средняя температура февраля в Пермском крае окажется в пределах -14…-17°С — на том же уровне, что и в январе, и на 3-4°С холоднее нормы. На крайнем севере (Чердынский, Красновишерский районы) это будет третий холодный месяц подряд.

Согласно прогнозам, ожидаются две волны холода. Первая придется на 4-6 февраля, она будет кратковременной, но с морозами до –30°С и ниже, особенно на юге. Вторая волна холода станет более продолжительной, она придет в третьей пятидневке: есть высокая вероятность морозов до -30°С и ниже, особенно на севере.

Что касается осадков в феврале 2026 года, то их тоже ожидается с избытком. В первой половине месяца в центральных и южных районах Пермского края сохранятся условия для сильных снегопадов. По югу края и в Перми за первую декаду выпадет большая часть месячной нормы осадков. Во второй половине февраля температура будет близкой к норе: на юге теплее, на севере холоднее — по оценкам ГИС-центра ПГНИУ, такое распределение аномалий указывает на вероятность избытка осадков.