Метеорологи предупредили о температурных контрастах: между севером и югом разница может достигнуть 30 градусов

Утром в субботу, 31 января, на севере Пермского края похолодает до -25…-30°С, на крайнем севере до -35°С. Вблизи южной границы края ожидается -5…-10°С, а также снегопады, за сутки может выпасть 5-8 мм осадков. В Перми ночью еще будет небольшой снег, днем без осадков, похолодает до -15…-18°С. Как отмечают метеорологи, температурный контраст в разных районах города может достигать 5°С.

Вечером фронт на юге начнет двигаться на север, поэтому в ночь на воскресенье, 1 февраля, снегопад в Перми может возобновиться. Но он будет не таким интенсивным, как в ночь на 30 января: ожидается еще 5-6 мм осадков.