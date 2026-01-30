Метеорологи предупредили о температурных контрастах: между севером и югом разница может достигнуть 30 градусов

Пик снегопадов в Перми прошел. В ночь на субботу фронтальная зона осадков переместится к южным границам Пермского края, а на севере, напротив, ожидаются сильные морозы. По данным ГИС-центра ПГНИУ, температурный контраст в регионе в какой-то момент может достигать 30°С.
Утром в субботу, 31 января, на севере Пермского края похолодает до -25…-30°С, на крайнем севере до -35°С. Вблизи южной границы края ожидается -5…-10°С, а также снегопады, за сутки может выпасть 5-8 мм осадков. В Перми ночью еще будет небольшой снег, днем без осадков, похолодает до -15…-18°С. Как отмечают метеорологи, температурный контраст в разных районах города может достигать 5°С.
Вечером фронт на юге начнет двигаться на север, поэтому в ночь на воскресенье, 1 февраля, снегопад в Перми может возобновиться. Но он будет не таким интенсивным, как в ночь на 30 января: ожидается еще 5-6 мм осадков.
