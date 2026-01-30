В ГИС-центре ПГНИУ подвели итоги сильного снегопада, который накрыл Пермский край в ночь на 30 января. За 12 часов больше всего осадков выпало в Верещагино (14 мм), в Оханске (11 мм), в Перми, а также в Губахе и Кудымкаре было по 10 мм.
С начала снегопада в Перми выпало чуть больше месячной нормы января (23 мм). Высота снежного покрова увеличилась на 13 см и достигла 73 см — это самое высокое значение в январе с 2001 года.
Метеорологи не исключают, что 31 января высота снежного покрова в Перми может быть еще больше, но к январскому рекорду 1999 года (84 см) она не приблизится.
