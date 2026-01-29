На Пермь надвигается сильнейший снегопад: после него снежный покров вырастет на 10 сантиметров

Снегопад, начавшийся 28 января, принес на южной части региона больше осадков, чем ожидалось — в Ножовке и Чайковском по 11 мм. В Перми выпало 8 мм, высота снежного покрова выросла на 8 см и достигла 60 см.

В четверг в Перми выпадет еще 4-6 мм осадков, а в ночь на пятницу ожидается сильный снег: до 10 мм осадков за 12 часов. По данным метеорологов, его пиковая интенсивность может быть в районе Перми, поэтому высота снежного покрова утром скорее всего превысит 70 см.