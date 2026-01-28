Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Одобрен проект капитального ремонта трамплинов «Летающего лыжника»

В Перми готовятся к обновлению трамплинов в комплексе «Летающий лыжник». Государственная экспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт спортивного объекта, сообщает «Новый компаньон».

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

Комплекс «Летающий лыжник» на улице Тихая состоит из несколько трамплинов. Он был основан в 1934 году, спустя почти 30 лет была основана детско-юношеская спортивная школа.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин говорил, что трамплины «Летающего лыжника» должны отремонтировать к 2027 году. Финансирование для этого предусмотрено в городском бюджете.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: