Одобрен проект капитального ремонта трамплинов «Летающего лыжника»

Комплекс «Летающий лыжник» на улице Тихая состоит из несколько трамплинов. Он был основан в 1934 году, спустя почти 30 лет была основана детско-юношеская спортивная школа.

Ранее мэр Перми Эдуард Соснин говорил, что трамплины «Летающего лыжника» должны отремонтировать к 2027 году. Финансирование для этого предусмотрено в городском бюджете.