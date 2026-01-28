Одобрен проект капитального ремонта трамплинов «Летающего лыжника»

В Перми готовятся к обновлению трамплинов в комплексе «Летающий лыжник». Государственная экспертиза выдала положительное заключение на капитальный ремонт спортивного объекта, сообщает «Новый компаньон».
Комплекс «Летающий лыжник» на улице Тихая состоит из несколько трамплинов. Он был основан в 1934 году, спустя почти 30 лет была основана детско-юношеская спортивная школа.
Ранее мэр Перми Эдуард Соснин говорил, что трамплины «Летающего лыжника» должны отремонтировать к 2027 году. Финансирование для этого предусмотрено в городском бюджете.
Комментарии (0)