Метеорологи предупредили, что на Пермь надвигается сильный и продолжительный снегопад

В районе Перми с вечера среды, 28 января, до ночи субботы, 31 января, выпадает 20-30 мм осадков, на юге края — 40 мм и больше.

Специалисты пока не могут дать более точные прогнозы, так как ширина зоны осадков ограничена. «Если в Перми выпадет более 30 мм осадков в виде снега, что составляет до 70% от нормы января, ситуация будет напоминать события 10-12 декабря 2022 года, когда за три дня выпало 35 мм осадков. Это привело к значительному увеличению снежного покрова с 11 см до 37 см и вызвало серьезные проблемы с транспортным сообщением как в городе, так и на дорогах за его пределами», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.