Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

Метеорологи предупредили, что на Пермь надвигается сильный и продолжительный снегопад

В центральных и южных районах Пермского края в ближайшие дни ожидается продолжительный сильный снегопад. По данным ГИС-центра ПГНИУ, он может быть сопоставим с тем, что был в декабре 2022 года — тогда его назвали одним из самых мощных за последние несколько лет.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В районе Перми с вечера среды, 28 января, до ночи субботы, 31 января, выпадает 20-30 мм осадков, на юге края — 40 мм и больше.

Специалисты пока не могут дать более точные прогнозы, так как ширина зоны осадков ограничена. «Если в Перми выпадет более 30 мм осадков в виде снега, что составляет до 70% от нормы января, ситуация будет напоминать события 10-12 декабря 2022 года, когда за три дня выпало 35 мм осадков. Это привело к значительному увеличению снежного покрова с 11 см до 37 см и вызвало серьезные проблемы с транспортным сообщением как в городе, так и на дорогах за его пределами», — отметили в ГИС-центре ПГНИУ.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: