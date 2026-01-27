Пермский край поднялся на пять позиций в Национальном туристическом рейтинге

По сравнению с предыдущим годом Пермский край поднялся с 23-го на 18-е место в рейтинге и набрал 97,4 балла. Регион отметили за культурные достопримечательности, природные ландшафты и работу местных властей по привлечению туристов, особенно за улучшение транспортной доступности и развитию внутреннего туризма.

Пермский край остался в группе «Лидеры», характеризующейся активным развитием инфраструктуры, созданием новых туристических объектов и эффективным продвижением туристических услуг. Первые места в этой группе традиционно заняли Москва, Московская область и Краснодарский край, также в этом списке Санкт-Петербург, Нижегородская, Свердловская и Самарская области, Алтайский край, республики Татарстан и Карелия.

