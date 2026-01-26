У Чусовского моста на ночь ограничат проезд: показываем схему

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что объезд для легкового транспорта возможен только по временному проезду. На участке будет дежурить наряд ГИБДД.

Ограничения проезда в районе Чусовского моста будут действовать в течение нескольких часов: с 3:00 до 5:00. Из-за них ночной рейс автобуса «Красновишерск — Пермь» перенесен на час.