У Чусовского моста на ночь ограничат проезд: показываем схему

В ночь на 27 января рабочие начнут демонтаж пролетного строения железнодорожного путепровода перед Чусовским мостом. Из-за этого временно будет закрыт участок дороги Пермь — Березники.

Пресс-служба министерства транспорта Пермского края
Пресс-служба министерства транспорта Пермского края

В пресс-службе министерства транспорта рассказали, что объезд для легкового транспорта возможен только по временному проезду. На участке будет дежурить наряд ГИБДД.

Ограничения проезда в районе Чусовского моста будут действовать в течение нескольких часов: с 3:00 до 5:00. Из-за них ночной рейс автобуса «Красновишерск — Пермь» перенесен на час.

