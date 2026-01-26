В главном ледовом городке случилось возгорание

В одном из торговых домиков в ледовом городке произошло короткое замыкание электрооборудования. К счастью, никто не пострадал, а возгорание удалось ликвидировать.

По словам главы города, на месте работают сотрудники краевого МЧС, сам домик вывозят с площадки. «Городок возобновит работу сразу после завершения всех процедур. Прошу отнестись к ситуации с пониманием — к правилам безопасности мы относимся строго, поэтому специалистам необходимо время, чтобы все тщательно проверить», — объяснил Эдуард Соснин.