В главном ледовом городке случилось возгорание

Главный ледовый городок на эспланаде временно приостановил работу. Причиной стало происшествие, которое случилось 26 января на территории комплекса.

Эдуард Соснин/Telegram

В одном из торговых домиков в ледовом городке произошло короткое замыкание электрооборудования. К счастью, никто не пострадал, а возгорание удалось ликвидировать.

По словам главы города, на месте работают сотрудники краевого МЧС, сам домик вывозят с площадки. «Городок возобновит работу сразу после завершения всех процедур. Прошу отнестись к ситуации с пониманием — к правилам безопасности мы относимся строго, поэтому специалистам необходимо время, чтобы все тщательно проверить», — объяснил Эдуард Соснин.

