Метеорологи рассказали, что на смену морозам в Пермском крае идут снегопады

К вечеру понедельника, 26 января, вероятны прояснения, осадков не будет. Температура воздуха от -13…-15°С на севере края до -20°С на юге, в Перми -16…-18°С. Ночь на вторник окажется холоднее, чем предыдущая: пределах -20…-25°С, в Перми -21…-23°С. Днем 27 января ожидается небольшой и умеренный снег (1-4 мм осадков), потеплеет до -11…-16°С, в Перми -12…-14°С, усилится ветер, его порывы будут достигать до 12 м/с.

В среду, 28 января, ожидаются умеренные или небольшие снегопады на юге края, на севере без них. Снежный покров прирастет на 1-3 см. Столбик термометра будет на отметке -10…-15°С, по крайнему северу до -20°С. В четверг, 29 января, в центральных и южных районах Пермского края ожидается продолжительный снегопад, к вечеру усилятся осадки и ветер (до 12-14 м/с). На юге и в Перми потеплеет в пределах от -10…-15°С до -5…-10°С, на севере сохранятся морозы до -15…-20°С, осадки маловероятны. За день снежный покров может прирасти на 5-10 см.

В ночь на пятницу, 29 января, придет еще один снегопад на юге, снежный покров прирастет еще на 5-10 см. В Перми осадков будет меньше. Днем ожидается арктическое вторжение: если утром еще будет около -5°С на юге и в Перми, то к вечеру резко похолодает. По прогнозам в выходные придут сильные морозы: на севере утром ожидается ниже -30°С.