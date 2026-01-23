Метеорологи рассказали, что пик похолодания ждет южные районы Пермского края

В районе Осы и Кунгура в ночь на 24 января можно ожидать до -38…-40°C, а на севере края -27…-32°C. В Перми минимальная отметка в -32…-34°C будет в первой половине ночи, а к утру начнет постепенно теплеть. Днем до -20…-22°C, по краю ожидается -20…-25°C, чуть теплее может быть в Гайнском районе.

Ночь на воскресенье, 25 января, будет не такой морозной: -24…-29°C, в Перми около -25°C, на юге может быть -30…-35°C. Днем потеплеет: по краю до -18...-23°C, в Перми около -20°C. Но, как отмечают метеорологи, это все еще намного холоднее нормы (на 8-11°C).

Потепление ждет Пермский край в начале следующей недели, но оно будет происходить медленно, особенно на юге. Более значительное, с переходом через -15°C и снегопадами, возможно к вечеру вторника или в ночь на среду.