В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, где в Пермском крае была самая холодная ночь этой зимы

В четырех населенных пунктах была самая холодная ночь нынешней зимы: в Кудымкаре (-36,9°С), Кочево (-36,7°С), Осе (-35,6°С), Верещагино (-34,8°С). В Перми в ночь на 23 января было -32,6°С. На юге Пермского края выхолаживанию помешала облачность — пик похолодания ожидается в ночь на субботу, 24 января.

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что похолодание почти по всему Пермскому краю пока намного слабее, чем 25 декабря 2025 года.