Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, где в Пермском крае была самая холодная ночь этой зимы

В ГИС-центре ПГНИУ поделились минимумами температуры воздуха в Пермском крае, которые были зафиксированы в ночь на 23 января. Судя по срочным данным, отметка в -40°С была взята в Вае, в Кыне столбик термометра был на уровне -39°С.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В четырех населенных пунктах была самая холодная ночь нынешней зимы: в Кудымкаре (-36,9°С), Кочево (-36,7°С), Осе (-35,6°С), Верещагино (-34,8°С). В Перми в ночь на 23 января было -32,6°С. На юге Пермского края выхолаживанию помешала облачность — пик похолодания ожидается в ночь на субботу, 24 января.

В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что похолодание почти по всему Пермскому краю пока намного слабее, чем 25 декабря 2025 года.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: