Известно, какие горнолыжки и музеи в Пермском крае приостановили работу из-за холодов

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», мемориальный музей Василия Каменского, музей «Подпольная типография» не будут принимать посетителей с 22 по 25 января.

Всесезонный курорт «Губаха» объявил, что не будет работать 22 и 23 января, а 24 января до запуска работы подъемников будет курсировать трансфер до верхнего кластера. На «Такмане» 22 и 23 января не будут работать подъемники и все точки питания, курорт «Жебери» приостановил работу 22 и 23 января.

Ранее Пермский ЦГМС выпустил штормовое предупреждение с 21 по 24 января об аномальной холодной погоде.

Информационный обзор редакции.