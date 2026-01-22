Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Известно, какие горнолыжки и музеи в Пермском крае приостановили работу из-за холодов

Из-за сильных морозов в Пермском крае временно приостановили работу музеи и горнолыжные курорты с 22 января. Информация появилась в официальных соцсетях заведений.

Катерина Кравцова

Архитектурно-этнографический музей «Хохловка», мемориальный музей Василия Каменского, музей «Подпольная типография» не будут принимать посетителей с 22 по 25 января.

Всесезонный курорт «Губаха» объявил, что не будет работать 22 и 23 января, а 24 января до запуска работы подъемников будет курсировать трансфер до верхнего кластера. На «Такмане» 22 и 23 января не будут работать подъемники и все точки питания, курорт «Жебери» приостановил работу 22 и 23 января.

Ранее Пермский ЦГМС выпустил штормовое предупреждение с 21 по 24 января об аномальной холодной погоде. 

Информационный обзор редакции.

