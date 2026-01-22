К тому, как выглядят здания вдоль железных дорог, собираются установить требования

В Перми готовятся установить требования к архитектурно-градостроительному облику зданий, которые расположены вдоль железных дорог. Речь о территории от Голованово до Новых Лядов, вдоль улицы Соликамская, от Бахаревки до Перми II, ветке от Гайвы до Перми Сортировочной.
Как сообщает издание «Новый компаньон», это предложение будут обсуждать на общественных слушаниях, а далее отправят на одобрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.
Сейчас подобные требования к внешнему виду зданий предъявляют к домам, которые находятся на «гостевом маршруте» — он проходит по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Перми II и от улицы Петропавловская до Куйбышева. В конце 2025 года в Перми внесли изменения в Правила землепользования и застройки, которые касаются требований к архитектурно-градостроительному облику зданий вдоль реки Камы.
