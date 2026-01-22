К тому, как выглядят здания вдоль железных дорог, собираются установить требования

Как сообщает издание «Новый компаньон», это предложение будут обсуждать на общественных слушаниях, а далее отправят на одобрение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки.

Сейчас подобные требования к внешнему виду зданий предъявляют к домам, которые находятся на «гостевом маршруте» — он проходит по шоссе Космонавтов, мимо Гознака, ДКЖ, площади Гайдара, Перми II и от улицы Петропавловская до Куйбышева. В конце 2025 года в Перми внесли изменения в Правила землепользования и застройки, которые касаются требований к архитектурно-градостроительному облику зданий вдоль реки Камы.