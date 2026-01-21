Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, когда в Пермском крае закончатся аномальные холода

Стал известен прогноз на третью декаду января 2026 года. Он основан на данные ЕЦСПП — это один из наиболее достоверных источников среднесрочных прогнозов. Как сообщает ГИС-центр ПГНИУ, конец месяца окажется холоднее нормы.

Период аномально холодной погоды в Пермском крае продлится до понедельника, 26 января, включительно. Средняя температура воздуха на юге за эти дни окажется почти на 15°С ниже нормы, на севере чуть меньше.

С 27 января в Пермский край может прийти кратковременное, но существенное потепление до -3…-8°С со снегопадами. Последние пять дней января по температуре воздуха будут близкой к норме, но возможны резкие колебания температуры — это связано с прохождением юго-западного циклона. В ГИС-центре отметили, что сценарий января 2014 года, когда средняя температура воздуха была ниже нормы на 10°С и течение десяти дней были морозы -25°С и ниже, не повторится.

