Известно, сколько человек участвовало в крещенских купаниях

В Перми 19 января в честь Крещения прошли праздничные службы. Для тех, кто желал окунуться, в итоге работало две купели — на Мотовилихинском пруду и на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Конструкцию в Верхней Курье унесло большим потоком воды.

Пресс-служба администрации Перми

В специально оборудованных купелях обустроили сход в воду и обеспечили дежурство спасателей и медиков. По данным пресс-службы администрации Перми, в крещенских купаниях участвовало более 3 тыс. человек.

Информационный обзор редакции.

