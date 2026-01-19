Известно, сколько человек участвовало в крещенских купаниях

В Перми 19 января в честь Крещения прошли праздничные службы. Для тех, кто желал окунуться, в итоге работало две купели — на Мотовилихинском пруду и на территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря. Конструкцию в Верхней Курье унесло большим потоком воды.