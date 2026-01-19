За год в Перми открылось больше 500 пунктов выдачи заказов

В начале 2025 года число пунктов выдачи заказов в Перми превышало 1500, по данным на 1 января 2026 года сейчас в Перми их 2046.

По данным издания «КоммерсантЪ», больше всего ПВЗ в 2025 году было открыто в Омске (+53%), Уфе (+47%), Красноярске (+44%). По количеству пунктов выдачи лидируют Москва (17,7 тыс.) и Санкт-Петербург (8,6 тыс.)

Информационный обзор редакции.