Метеорологи рассказали, что в Пермь идет сильное похолодание: несколько дней температура будет от -25 градусов и ниже

В понедельник, 19 января, в Пермском крае при слабом ветре ожидается небольшой снег, температура воздуха днем от -10°C на западе края до -15°C на востоке, в Перми -10…-12°C. Во вторник начнется заток холодного воздуха сначала в северные и восточные районы, затем в центральные. 20 января на севере и востоке края в течение суток похолодает до -18…-23°C, в Перми ночью -13…-15°C и днем -15…-17°C. На юго-западе течение дня еще будет тепло и снежно, но к вечеру похолодает.

В среду, 21 января, температура воздуха на большей части края -20…-25°C, на востоке и на севере до -27°C, на юге ночью еще до -15°C. В Перми ночью -20…-22°C, а днем -22…-24°C, к вечеру продолжит холодать. В четверг установится безветренная и малооблачная погода с сильными морозами. 22 января к утру будет до -25°C на юге и до -35…-37°C на севере. Днем прогрев слабый — до -23…-28°C, на севере -30°C. В Перми около -30°C ночью и около -25°C днем, малооблачно и штиль. В ночь на пятницу, 23 января, по краю ожидается в основном -33…-38°C, на возвышенностях до -25°C, в низинах может быть -40°C, в Перми -32…-34°C. Днем также малооблачно, безветренно, столбик термометра будет -22…-27°C по краю, в Перми -23…-25°C.

Как отметили метеорологи, нынешнее похолодание с 22 января будет сопровождаться полным штилем — это создает условия для сильного выхолаживания в низинах, и делает низкую температуру менее дискомфортной.