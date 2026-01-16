Пермь попала в десятку городов с большим креативным потенциалом

В основу рейтинга вошел анализ около 500 записей о лауреатах за 2024 год. Пермь занимает девятое место с 7 баллами, ключевыми индустриями в городе стали гастрономия и кино. Такое же количество баллов у Краснодара, который разместился на десятом месте. Самый большой креативный потенциал у Москвы (204 балла), также в лидерах Санкт-Петербург (60 баллов) и Екатеринбург (24 балла).

Пермь отметили за «индекс креативности» — отношению суммарного балла к населению города. «По этому показателю выделяются Санкт-Петербург (15,09), Екатеринбург (12,14) и Пермь (9,92), что подтверждает высокую интенсивность креативной активности даже в городах с умеренным масштабом», — отметили авторы исследования.

Информационный обзор редакции.