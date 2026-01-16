Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи рассказали, что в выходные в Пермский край придет потепление

В выходные в Пермский край придет потепление. По данным ГИС-центра ПГНИУ, оно связано с отступлением гребня антициклона на юго-запад.

Виталий Суслов

Самой холодной в выходные будет первая половина ночи на субботу: столбик термометра в Перми опустится до -24°С, на юге до -30°С, на севере до -20°С с юго-западным ветром. Вынос тепла с северо-запада окажется умеренным, он будет проходить с низкой скоростью, поэтому температура воздуха вырастет до -10…-12°С на пике потепления. Днем в субботу, 17 января, ожидается до -12…-17°С, в Перми до -14…-16°С, теплее всего будет на северо-западе.

В воскресенье еще немного потеплеет. Ночью ожидается -12…-17°С по краю, в Перми -14…-16°. Днем 18 января потеплеет до -10…-15°С, в Перми до -11…-13°С, начнется снегопад, который с перерывами продлится до вечера понедельника. По прогнозам ГИС-центра ПГНИУ, за весь период выпадает 4-6 мм осадков.

