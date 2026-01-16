Опубликован список специально оборудованных мест для купания в Крещение

Купели на Крещение в 2026 году будут действовать:

На территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на улице Пристанционная

Около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви в Верхней Курье на улице 1-я линия

На Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем

В этих местах оборудуют безопасные сходы в воду, будут дежурить спасатели, медики и полицейские, а в Мотовилихинском районе будут работать пункты обогрева.

Информационный обзор редакции.