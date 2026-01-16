Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Опубликован список специально оборудованных мест для купания в Крещение

В православный праздник Крещения в Перми оборудуют три специальных безопасных места для купания. По данным пресс-службы администрации Перми, они будут открыты с 22:00 18 января до утра 19 января.

Сергей Петровых

Купели на Крещение в 2026 году будут действовать:

  • На территории Бахаревского Богородице-Казанского Серафимо-Алексеевского женского монастыря на улице Пристанционная
  • Около Богоявленского мужского монастыря Пермской Епархии Русской Православной церкви в Верхней Курье на улице 1-я линия
  • На Мотовилихинском пруду за Пермским Свято-Троице Стефановым мужским монастырем

В этих местах оборудуют безопасные сходы в воду, будут дежурить спасатели, медики и полицейские, а в Мотовилихинском районе будут работать пункты обогрева.

Информационный обзор редакции.

