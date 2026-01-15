Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи предупредили пермяков о самой холодной ночи с начала года

В Пермском крае зафиксированы первые в январе 2026 года морозы -30°C и ниже. По данным ГИС-центра ПГНИУ, холоднее всего было на юге: в Осе -32,1°C и в Кунгуре -29,6°C, в Ножовке и Кудымкаре -25,8°C. В Перми минимум составил -22,8°C.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Пик похолодания в Пермском крае придется на ночь пятницы, 16 января. Метеорологи рассказали, что ближайшая ночь будет самой холодной с 25 декабря 2025 года в Перми. Столбик термометра опустится до -25…-27°C, в низинах по югу и западу края может быть -28…-33°C, на возвышенностях -20…-25°C.

Днем в пятницу ожидается в основном -15…-20°C, в низинах до -25°C, а на возвышенностях до -10°C.

