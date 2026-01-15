Метеорологи предупредили пермяков о самой холодной ночи с начала года

Пик похолодания в Пермском крае придется на ночь пятницы, 16 января. Метеорологи рассказали, что ближайшая ночь будет самой холодной с 25 декабря 2025 года в Перми. Столбик термометра опустится до -25…-27°C, в низинах по югу и западу края может быть -28…-33°C, на возвышенностях -20…-25°C.

Днем в пятницу ожидается в основном -15…-20°C, в низинах до -25°C, а на возвышенностях до -10°C.