Пермь вошла в тройку городов-миллионников с самой большой высотой снежного покрова

Пермь попала в тройку крупнейших городов России, где 13 января была отмечена самая большая высота снежного покрова. Статистикой поделился синоптик и блогер Илья Винштейн в своем телеграм-канале.

Катерина Кравцова

Больше всего снега в Новосибирске, высота снежного покрова составила 62 см. В Перми к 13 января выпало 49 см, такой же результат у Нижнего Новгорода. Следом идет Москва с 43 см — за последние несколько дней на столицу обрушились сильные снегопады. Замыкает список из заснеженных городов Воронеж с 11 см.

В новогодние каникулы в Пермском крае снега выпало больше нормы, особенно за счет снегопада 8 января. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Перми выпала почти половина месячной нормы осадков (22 мм), но в два раза больше их было на востоке региона, в Губахе.

