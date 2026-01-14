Пермь вошла в тройку городов-миллионников с самой большой высотой снежного покрова

Больше всего снега в Новосибирске, высота снежного покрова составила 62 см. В Перми к 13 января выпало 49 см, такой же результат у Нижнего Новгорода. Следом идет Москва с 43 см — за последние несколько дней на столицу обрушились сильные снегопады. Замыкает список из заснеженных городов Воронеж с 11 см.

В новогодние каникулы в Пермском крае снега выпало больше нормы, особенно за счет снегопада 8 января. По данным ГИС-центра ПГНИУ, в Перми выпала почти половина месячной нормы осадков (22 мм), но в два раза больше их было на востоке региона, в Губахе.