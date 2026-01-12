Барсят из пермского зоопарка собираются отдать в другие города для создания новых пар

Процесс подбора партнеров для снежных барсов крайне сложен. Как сообщает издание «Текст» со ссылкой на специалистов зоопарка, пока Кунгур и Юнгур остаются в Перми, так как ирбисы — редкий вид (из 14 особей в России шесть пермские) и в других регионах уже есть сформированные пары.

Напомним, барсята родились в пермском зоопарке летом 2024 года. Это первое долгожданное потомство пары, сложившейся в 2019 году. Их папа Снежик родился в зоопарке, а Аксу спасли из дикой природы, когда она попала в браконьерский капкан в горах Таджикистана. На территории России осталось около 70-90 особей ирбисов.

Информационный обзор редакции.