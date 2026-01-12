Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Первая неделя после новогодних праздников в Пермском крае будет холодной

Первая рабочая неделя после каникул в Пермском крае ожидается холодной. Погоду сначала определит барическая седловина, а затем установится господство арктического циклона.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Пермском ЦГМС рассказали, что в понедельник, 12 января, пройдет небольшой и умеренный снег на юге и востоке региона, а северной части сформируется изморозь. Температура воздуха днем составит -14...-9°С, на севере до -19°С.

Со вторника по пятницу на погоду в Пермском крае будет определять арктический антициклон. Похолодание усилится за счет восточного умеренного ветра. Температурный фон с 13 по 16 января окажется значительно ниже климатической нормы. Ночью ожидается -18...-13°С, при прояснениях -25...-20°С, а на севере 13 и 14 января будет -32...-27°С. В течение недели днем будет -15...-10°С, на севере до -23...-18°С.

