Метеорологи рассказали, какой погоды ждать пермякам в последние дни 2025 года и в новогоднюю ночь

Неделя начнется с похолодания, особенно ощутимым оно станет в ночь на вторник, 30 декабря. При полном штиле может быть -20...-25°C, в низинах до -27°C, кроме юга, где ожидается до -15°C, в Перми -21…-23°C. Днем потеплеет до -14…-19°C по краю и -15…-17°C в Перми.

В ночь на 31 декабря на юге Пермского края при облачной погоде и юго-восточном ветре температура опустится до -10…-12°C, а на севере — до -25…-28°C. В Перми в первой половине ночи ожидается до -20°C, затем температура поднимется до -15°C. Днем морозы отступят на крайний север региона: на большей территории будет -8…-13°C, в Перми -10…-12°C, а на крайнем севере – до -1 °C. Ожидается небольшой снег в южных и центральных районах Пермского края.

В новогоднюю ночь столбик термометра будет на отметке -8…-13°C с небольшим снегом и умеренным юго-восточным ветром. Днем 1 января осадки прекратятся, температура воздуха не сильно изменится, в Перми ожидается около -10°C. 2 января на территорию Пермского края будет поступать более холодная воздушная масса, но облачность и ветер будут мешать похолоданию: ожидается в пределах -10…-15°C, по северу края до -18°C, в Перми -12…-14°C со слабым снегом.

В ночь на 3 января похолодает сильнее: до -15…-20°C, осадки прекратятся и возможны прояснения. Начиная с 4 января в Пермском крае возможно потепление. В Поволжье и на Урале ожидается вынос теплого влажного воздуха, сопровождающийся обильными снегопадами. Пока неизвестно, с какой стороны от фронтальной зоны окажется Пермский край, но в южной части края возможно кратковременное потепление до 0…-5°C.