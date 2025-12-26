В честь новогодних праздников на 275-метровой телебашне будут включать особую иллюминацию

Ближе к полуночи к иллюминационному сценарию 275-метровой пермской телебашни намерены добавлять специально разработанный новогодний сценарий из разноцветных конфетти, фонариков и переливов радиоволн. В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что в ночь на Новый год и Рождество подсветка будет работать до утра.

