В честь новогодних праздников на 275-метровой телебашне будут включать особую иллюминацию

Главная пермская телебашня на улице Крупской в праздники будет включать особую праздничную иллюминацию в виде новогодней елки со сверкающими гирляндами. Архитектурно-художественная подсветка будет доступна до наступления старого Нового года.

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края

Ближе к полуночи к иллюминационному сценарию 275-метровой пермской телебашни намерены добавлять специально разработанный новогодний сценарий из разноцветных конфетти, фонариков и переливов радиоволн. В пресс-службе Пермского краевого радиотелевизионного передающего центра рассказали, что в ночь на Новый год и Рождество подсветка будет работать до утра.

Информационный обзор редакции.

