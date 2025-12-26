Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

2025 год в Перми станет рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений

2025 год в Перми станет самым теплым в истории метеонаблюдений, даже несмотря на текущее сильное похолодание. По данным ГИС-центра ПГНИУ, средняя температура декабря будет на уровне -9,5…-9,7°С, это на градус теплее климатической нормы.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

Среднегодовая температура воздуха в Перми составит +4,9°С. Это на 0,3°С теплее 2020 и 2023 годов, которые были рекордно теплыми.

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что 2025 год станет рекордно теплым в основном за счет января, ноября и марта. В эти месяцы отклонение температуры от нормы было самым значительным: в марте более чем на 3°С, в ноябре более чем на 5°С и в январе на 6°С.

