2025 год в Перми станет рекордно теплым за всю историю метеонаблюдений

Среднегодовая температура воздуха в Перми составит +4,9°С. Это на 0,3°С теплее 2020 и 2023 годов, которые были рекордно теплыми.

В ГИС-центре ПГНИУ говорят, что 2025 год станет рекордно теплым в основном за счет января, ноября и марта. В эти месяцы отклонение температуры от нормы было самым значительным: в марте более чем на 3°С, в ноябре более чем на 5°С и в январе на 6°С.