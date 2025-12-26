С 1 января 2026 года вырастут коммунальные тарифы на холодную воду

Министерство тарифного регулирования Пермского края утвердило новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведения. Их поднимут в два этапа в 2026 году: с 1 января и с 1 октября.
Тариф на холодное водоснабжение в Пермском крае вырастет до 49,73 руб.за кубометр с 1 января 2026 года, на водоотведение — до 43,74 руб. С 1 октября 2026 года водоснабжение в Пермском крае будет стоить 58,68 руб. за кубометр, а водоотведение — 52,05 руб.
С 1 января 2026 года рост коммунальных тарифов составит 1,7% — он будет одинаковым для всех субъектов РФ. А с 1 октября в Пермском крае тарифы вырастут на 15%.
