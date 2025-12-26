Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

С 1 января 2026 года вырастут коммунальные тарифы на холодную воду

Министерство тарифного регулирования Пермского края утвердило новые тарифы на холодное водоснабжение и водоотведения. Их поднимут в два этапа в 2026 году: с 1 января и с 1 октября.

Freepik

Тариф на холодное водоснабжение в Пермском крае вырастет до 49,73 руб.за кубометр с 1 января 2026 года, на водоотведение — до 43,74 руб. С 1 октября 2026 года водоснабжение в Пермском крае будет стоить 58,68 руб. за кубометр, а водоотведение — 52,05 руб.

С 1 января 2026 года рост коммунальных тарифов составит 1,7% — он будет одинаковым для всех субъектов РФ. А с 1 октября в Пермском крае тарифы вырастут на 15%.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: