Утром 25 декабря в Перми зафиксирован минимум с 2017 года — температура опустилась ниже 35 градусов

В Пермском крае подвели итоги 24 декабря — первого из двух аномально холодных дней. На севере края в Чердыни среднесуточная температура составила -35,5°С, это на 22°С ниже нормы. В Перми она была -28,5°С, это самое низкое значение с 8 декабря 2023 года.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что ночью 25 декабря область самых низких температур сместилась с севера на центральные и восточные районы Пермского края: в Березниках, Чермозе и Губахе оказалось холоднее, чем было в Чердыни — минимумы оказались ниже -40°С. В Перми утром на метеостанции зафиксировали -35,6°С – это самая низкая температура с 9 января 2017 года.

Вечером в четверг, 25 декабря, по мере приближения ныряющего циклона с Баренцева моря, на северо-западе края начнет теплеть, усилится ветер и начнется слабый снег. В пятницу, 26 декабря, придет резкое потепление на остальной территории Пермского края с переходом через -20°С утром в районе Перми, а затем и в остальных частях региона. Во второй половине дня в Перми потеплеет до -10…-12°С, будет идти слабый снег.

