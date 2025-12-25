Утром 25 декабря в Перми зафиксирован минимум с 2017 года — температура опустилась ниже 35 градусов

В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что ночью 25 декабря область самых низких температур сместилась с севера на центральные и восточные районы Пермского края: в Березниках, Чермозе и Губахе оказалось холоднее, чем было в Чердыни — минимумы оказались ниже -40°С. В Перми утром на метеостанции зафиксировали -35,6°С – это самая низкая температура с 9 января 2017 года.

Вечером в четверг, 25 декабря, по мере приближения ныряющего циклона с Баренцева моря, на северо-западе края начнет теплеть, усилится ветер и начнется слабый снег. В пятницу, 26 декабря, придет резкое потепление на остальной территории Пермского края с переходом через -20°С утром в районе Перми, а затем и в остальных частях региона. Во второй половине дня в Перми потеплеет до -10…-12°С, будет идти слабый снег.