Появилась серия коллекционных открыток, посвященных истории Коми-Пермяцкого округа

На каждой иллюстрированной открытке есть QR-код, который ведет к подкастам об истории и легендах Пармы. В пресс-службе проектного офиса 100-летия Коми-Пермяцкого округа рассказали, что в серии 70 авторских текстов о прошлом: от известных событий и имен до малоизвестных фактов и местных преданий. Они доступны на русском и коми-пермяцком языках. Эти истории специально для проекта написали ученые и краеведы, а иллюстрации для открыток — дело рук коми-пермяцкой художницы и педагога Елены Бразгиной.

«Открытки распространяют среди жителей округа и передают в Пермь. Люди берут их для себя, дарят друзьям и отправляют по почте, а по QR-кодам переходят к прослушиванию подкастов. В юбилейный для Коми-Пермяцкого округа год нам было важно, чтобы истории и легенды Пармы были доступны аудитории в разных городах. Недавно проект получил отклик и из Москвы», – рассказала Марина Белавина, руководитель АНО «АРТкад», выпустившей открытки.

Недавно мы рассказывали о том, что трехдневное путешествие по Коми-Пермяцкому округу получило Гран-при премии «Маршрут года».

Информационный обзор редакции.6+