Первые сорокоградусные морозы зафиксировали в Пермском крае

В Пермском крае в ночь на 24 декабря зафиксировали очень сильный мороз. В Красновишерском районе столбик термометра опустился ниже -40°С.

Из архива редакции «Прм.Собака.ru»

В Перми температура воздуха опустилась ниже -31°С. По данным Пермского ЦГМС, в Березниках и Чермозе было ниже -34°С, в Губахе ниже -36°С. Практически на всех метеостанциях, за исключением Чайковского, Чернушки и Октябрьского, столбик термометра опустился ниже -30°С.

Морозы в Пермском крае продолжатся. С 24 по 26 декабря в регионе установится аномально холодная погода со средней суточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7°С и более.

