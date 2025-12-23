В 2026 году в Перми будут запускать фейерверки в честь трех праздников

Фейерверк на Первомай должен длиться не меньше 5 минут, в честь Дня Победы и Дня города — не меньше 7 минут. Для всех салютов должны быть использованы фейерверочные шары различных калибров. На их запуск выделят в общей сложности 4,9 млн рублей — на 800 тыс. рублей меньше, чем в 2025 году.

Отметим, что статус «Город трудовой доблести», который Пермь получила несколько лет назад, подразумеваем установку соответствующей стелы и проведение праздничных мероприятий и запуск фейерверков 1 мая, 9 мая и на День города.