Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • News
Город

Поделиться:

В 2026 году в Перми будут запускать фейерверки в честь трех праздников

В Перми завершен аукцион на право организации трех фейерверков в 2026 году. Согласно данным на сайте госзакупок, их планируют устраивать 1 мая, 9 мая и 12 июня.

Unsplash

Фейерверк на Первомай должен длиться не меньше 5 минут, в честь Дня Победы и Дня города —  не меньше 7 минут. Для всех салютов должны быть использованы фейерверочные шары различных калибров. На их запуск выделят в общей сложности 4,9 млн рублей — на 800 тыс. рублей меньше, чем в 2025 году.

Отметим, что статус «Город трудовой доблести», который Пермь получила несколько лет назад, подразумеваем установку соответствующей стелы и проведение праздничных мероприятий и запуск фейерверков 1 мая, 9 мая и на День города.

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: