За выходные из Перми вывезли больше 24 тысяч кубометров снега

За выходные с улиц Перми вывезли больше 24,5 тыс. м3 снега. Отметим, что на прошлой неделе было около 13 м3. В пресс-службе городской администрации рассказали, что днем на улицах работало свыше 220 единиц снегоуборочной техники и 160 дорожных рабочих, ночью — 250 единиц техники и 124 рабочих. Из-за большого потока транспорта днем сначала снег сметают к обочинам, а ночью вывозят.

Работу подрядных организаций по расчистке города от снега контролируют специалисты городской Административно-технической инспекции каждый день. С начала снегопадов в Перми выявили более 750 нарушений правил благоустройства, связанных с несвоевременной расчисткой тротуаров, пешеходных переходов и парковочных карманов, а также ненадлежащим прометанием проезжей части.