Новый самолет Ту-214 прошел первые летные испытания: на нем стоят пермские двигатели

Авиадвигатели ПС-90А, созданные на «ОДК-Пермские моторы», подняли в небо новый самолет Ту-214. Первый полет прошел в штатном режиме, его продолжительность составила 1 час 10 минут.

«ОДК-Пермские моторы»/ВКонтакте

ПС-90А показали надежную работу и обеспечили безопасный полет. В пресс-службе «ОДК-Пермские моторы» рассказали, что это двигатели четвертого поколения для гражданской магистральной авиации, которые могут работать даже при температуре окружающей среды от −47°C до +45°C и эксплуатироваться на аэродромах, которые находятся на высоте 3,5 тысячи над уровнем моря. В двигателе есть электронная система автоматического управления и система диагностики, позволяющая отслеживать его работу на любом этапе эксплуатации.

Недавно мы рассказывали, что крупная российская авиакомпания собирается закупить новые самолеты МС-21, которые оснащены пермским двигателем.

Информационный обзор редакции.

