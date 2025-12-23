Новый самолет Ту-214 прошел первые летные испытания: на нем стоят пермские двигатели

ПС-90А показали надежную работу и обеспечили безопасный полет. В пресс-службе «ОДК-Пермские моторы» рассказали, что это двигатели четвертого поколения для гражданской магистральной авиации, которые могут работать даже при температуре окружающей среды от −47°C до +45°C и эксплуатироваться на аэродромах, которые находятся на высоте 3,5 тысячи над уровнем моря. В двигателе есть электронная система автоматического управления и система диагностики, позволяющая отслеживать его работу на любом этапе эксплуатации.

Недавно мы рассказывали, что крупная российская авиакомпания собирается закупить новые самолеты МС-21, которые оснащены пермским двигателем.

