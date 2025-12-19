Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

Метеорологи предупредили, что в выходные ожидается колебание температуры в 25 градусов и больше

В Пермском крае в эти выходные ожидаются резкие колебания температуры в диапазоне 20-30°C за сутки. В ГИС-центре ПГНИУ отметили, что подобных «качелей» не было больше 10 лет — в последний раз такое наблюдалось в январе 2015 года.

В пятницу, 19 декабря, днем ожидается первое арктическое вторжение в тылу циклона «Константин». Резкое похолодание начнется вечером — в Перми до -12…-14°С, по северу и востоку края до -20°С. Ночью небо прояснится, а похолодание ускорится, и температура воздуха продолжит падать примерно до 11:00 субботы. Минимальная температура воздуха 20 декабря ожидается от -18…-20°С на юго-западе края до -30…-32°С на востоке, в Перми около -25°С. В ГИС-центре ПГНИУ рассказали, что это будет самый холодный день в Перми и на большей части края с середины февраля 2024 года. В соседней Свердловской области морозы будут сильнее: на большей части территории вечером в субботу ожидается -30…-35°С.

В воскресенье, 21 декабря, с выходом циклона «Леон» в Пермском крае ожидается резкое потепление и сильный снегопад. За день может выпасть 7-12 мм осадков (особенно в районе Губахи). За сутки температура воздуха повысится примерно на 25°С. Пик потепления придется на утро понедельника, а со вторника Пермский край ждет новое арктическое вторжение, которое принесет сильные морозы, каких не было с декабря 2023 года.

