На главной городской елке на эспланаде зажглись огни

Эта елка — новая, ее высота составляет 33 метра, что на 3 метра выше предыдущей. С зажжения огней на главной городской елке в Перми начинается череда праздничных мероприятий. В пресс-службе мэрии рассказали, что их планируется больше 200 по всему городу. Например, с 25 декабря на набережной Камы начнет работать Приемная Деда Мороза, а на вокзал Пермь-II прибудет Поезд Деда Мороза.

Центральной площадкой для новогодних активностей в Перми станет ледовый городок на эспланаде, который в этом году называется «Легенды Пармы»: он посвящен миру мифов, сказов и легенд уральской тайги. Комплекс собираются открыть в конце декабря, планируется, что он проработает до 23 февраля 2026 года, если позволит погода.

В пресс-службе мэрии рассказали, что в новогоднюю ночь в городке «Легенды Пармы» не планируется проведение массовых праздничных мероприятий. Горки в целях безопасности тоже не будут работать, хотя сам комплекс будет открыт: видеоэкранах собираются транслировать поздравления.

Информационный обзор редакции. 0+