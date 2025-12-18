Пермь попала в пятерку городов-миллионников по количеству елок

На карте Перми и в других городах-миллионниках в преддверии новогодних каникул появились места для зимних развлечений — елки, ярмарки, елочные базары, катки. В пресс-службе сервиса «Яндекс. Карты» рассказали, что главные елки отображены виде 3D-моделей, украшены шарами, звездами и гирляндами, а ночью на них включается подсветка. Всего на картах их более 1,7 тыс., и это количество растет.

Кстати, на эспланаде, в районе монумента «Героям фронта и тыла», появилась сотня елочек в контейнерах.

Информационный обзор редакции.