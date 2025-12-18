Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Город
  • Новый 2026 год
  • News
Город

Поделиться:

Пермь попала в пятерку городов-миллионников по количеству елок

Пермь попала в пятерку городов-миллионников по количеству елок на 10 тыс. жителей. Всего, судя по карте от сервиса «Яндекс», в краевой столице их 25, а лидерами рейтинга стали Москва, Санкт-Петербург и Волгоград.

«Яндекс. Карты»

На карте Перми и в других городах-миллионниках в преддверии новогодних каникул появились места для зимних развлечений — елки, ярмарки, елочные базары, катки. В пресс-службе сервиса «Яндекс. Карты» рассказали, что главные елки отображены виде 3D-моделей, украшены шарами, звездами и гирляндами, а ночью на них включается подсветка. Всего на картах их более 1,7 тыс., и это количество растет.

Кстати, на эспланаде, в районе монумента «Героям фронта и тыла», появилась сотня елочек в контейнерах.

Информационный обзор редакции.

Теги:
Новый 2026 год

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

Выберите свой город:
Ваш город
Пермь?
Выберите проект: