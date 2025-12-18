Сначала засыпет снегом, а потом заморозит: метеорологи предупредили, что на Пермский край надвигается циклон «Константин»

Первый циклон принесет интенсивные снегопады с количеством осадков 8-13 мм вечером в четверг, 18 декабря, и в ночь на пятницу, 19 декабря. Следом за ним ожидается арктическое вторжение, пик которого придется на утро субботы. По оценкам метеорологов, на востоке Пермского края вероятно будет около -30°С, а в Перми — первые в нынешнюю зиму -25°С.

В воскресенье утром, 21 декабря, кратковременное похолодание сменится потеплением и еще одним обильным снегопадом, который принесет циклон «Леон».