Смотровая площадка с видами на Полюд и «павильон-чайная»: в Чердыни обустроили Троицкий холм и Комсомольский сквер

В Чердыни завершено благоустройство территории Комсомольского сквера и Троицкого холма. Работы проводили в рамках проекта «Междуречье», который победил во всероссийском конкурсе «Инфраструктура для жизни».

Пресс-служба губернатора и правительства Пермского края
В обновленном пространстве появилось несколько функциональных зон: «павильон-чайная», площадка для проведения городских праздников, детская игровая площадка, зона «тихого отдыха» — все они связаны променадной частью. Дополнительно обустроили смотровые площадки, с которых открываются виды на Полюдов камень.

Идея благоустройства была связана с образом слияния рек Кама, Вишера и Колва. В администрации округа рассказали, что наличие речных путей ориентировано по сторонам света в соответствии с рельефной картой — это уникальный городской объект для знакомства с территориями Чердынского междуречья.

