С начала декабря в Перми выпало 94 процента от месячной нормы осадков: в ближайшие дни снегопады продолжатся

Больше всего осадков за пять дней выпало в центральной части края: в Чермозе 35 мм, в Ножовке 34 мм, что составило свыше 70% от месячной нормы декабря для этой станции, в Губахе и Чайковском — по 32 мм осадков. В Перми за пять дней наснежило 62% от месячной нормы осадков (30 мм), а с начала месяца выпало 94% от нормы (45 мм). Из-за обильных снегопадов снежный покров в Пермском крае значительно прирос. Его высота достигла максимальных значений в Губахе, Березниках и Ныробе — 46 см, 43 см и 42 см. В Перми снежный покров достиг 32 см, прирост составил 18 см.

По данным специалистов ГИС-центра ПГНИУ, в ближайшие дни, 18 и 21 декабря, ожидается выход еще двух ныряющих циклонов, которые принесут значительные осадки в Пермском крае. Высота снежного покрова на территории региона достигнет климатической нормы, несмотря на то, что начало декабря было без снега. К 22 декабря в большинстве районов будет превышена месячная норма осадков.

Всего с начала 2025 года в Перми выпало 767 мм осадков, а это уже 112% от годовой нормы. Есть вероятность, что по итогам года в Перми может быть достигнута отметка 800 мм осадков, а на востоке края в Бисере — 1000 мм. Специалисты ГИС-центра ПГНИУ говорят, что в таком случае 2025 год на этих метеостанциях может войти в топ-10 по количеству осадков в истории наблюдений.